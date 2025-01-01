31 мар 2025



Новая песня SIELUE



Ensilumi, новая песня SIELUE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Askel tyhjyyteen, релиз которого намечен на 23 мая на Nordvis Produktion.



Janne Posti: «Незабываемый, волшебный момент, когда выпал первый снег — как раз в тот момент, когда я собирался покинуть хижину после недели, в течение которой родилась SIELUE, — был похож на прощальные объятия Матери-Земли. Этот короткий, мимолетный момент времени оставил след в моем существе, подтвердив глубину и обоснованность поисков SIELUE. Будьте благодарны за те мимолетные мгновения, которые иначе можно было бы потерять в суете повседневной жизни - ведь в тишине и одиночестве легко услышать шепот истины»







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