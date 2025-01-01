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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 104
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 55
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Sielue

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31 мар 2025 : 		 Новая песня SIELUE
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|||| 31 мар 2025

Новая песня SIELUE



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Ensilumi, новая песня SIELUE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Askel tyhjyyteen, релиз которого намечен на 23 мая на Nordvis Produktion.

Janne Posti: «Незабываемый, волшебный момент, когда выпал первый снег — как раз в тот момент, когда я собирался покинуть хижину после недели, в течение которой родилась SIELUE, — был похож на прощальные объятия Матери-Земли. Этот короткий, мимолетный момент времени оставил след в моем существе, подтвердив глубину и обоснованность поисков SIELUE. Будьте благодарны за те мимолетные мгновения, которые иначе можно было бы потерять в суете повседневной жизни - ведь в тишине и одиночестве легко услышать шепот истины»




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