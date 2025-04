сегодня



Новое видео BLAX



"Mr Graceful", новое видео группы BLAX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Certesia, выходящего 25 апреля на Wormholedeath:



“Blax”

“Mr Graceful”

“Doctor Love”

“All Saints In Hell”

“King Of The Cafe”

“Lady Music”

“Misery Of The Cross”

“Philophobia”

“Desideria”

“Rockaphilia”







