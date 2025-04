сегодня



Новое видео TRIBUNAL



Incarnadine, новое видео TRIBUNAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Penitence And Ruin, релиз которого намечен на 18 апреля:



Incarnadine

A Wound Unhealing

Angel Of Mercy

The Sword Of The Slain

Ruin

The Penitent

Armoured In Shadow

…And The Thorn-Choked Flowers Grow

Between The Sea And Stars







просмотров: 69