сегодня



Новое видео YOUR SPIRIT DIES



“Unjust God”, новое видео YOUR SPIRIT DIES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят их нового альбома My Gnawing Pains Will Never Rest, выход которого намечен на второе мая на MNRK Heavy:







+0 -0



просмотров: 71