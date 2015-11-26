|
|
|
все новости группы
|
сегодня
BLOOD REVOLT завершили запись
Группа BLOOD REVOLT, в состав которой входят вокалист PRIMORDIAL A. A. Nemtheanga, лидер REVENGE/CONQUEROR J. Read и гитарист AXIS OF ADVANCE/REVENGE C. Ross, завершила работу над дебютным альбомом, выход которого состоялся в июле 2010 года на Profound Lore Records (Invictus Productions in Europe).
Трек-лист:
'Salvation At The Barrel Of A Gun'
'Dead City Stare'
'Bite The Hand, Purge The Flesh'
'God's Executioner, Praise Be'
'My Name In Blood Across The Sky'
'Indoctrine'
'Year Zero'
'The Martyr's Brigade'
В итоге этот альбом так и остался единственным для этого проекта. Послушать запись можно ниже.
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).