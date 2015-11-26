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Blood Revolt

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BLOOD REVOLT завершили запись



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Группа BLOOD REVOLT, в состав которой входят вокалист PRIMORDIAL A. A. Nemtheanga, лидер REVENGE/CONQUEROR J. Read и гитарист AXIS OF ADVANCE/REVENGE C. Ross, завершила работу над дебютным альбомом, выход которого состоялся в июле 2010 года на Profound Lore Records (Invictus Productions in Europe).

Трек-лист:

'Salvation At The Barrel Of A Gun'
'Dead City Stare'
'Bite The Hand, Purge The Flesh'
'God's Executioner, Praise Be'
'My Name In Blood Across The Sky'
'Indoctrine'
'Year Zero'
'The Martyr's Brigade'

В итоге этот альбом так и остался единственным для этого проекта. Послушать запись можно ниже.




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