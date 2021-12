сегодня



BLOOD REVOLT завершили запись



Группа BLOOD REVOLT, в состав которой входят вокалист PRIMORDIAL A. A. Nemtheanga, лидер REVENGE/CONQUEROR J. Read и гитарист AXIS OF ADVANCE/REVENGE C. Ross, завершила работу над дебютным альбомом, выход которого состоялся в июле 2010 года на Profound Lore Records (Invictus Productions in Europe).



Трек-лист:



'Salvation At The Barrel Of A Gun'

'Dead City Stare'

'Bite The Hand, Purge The Flesh'

'God's Executioner, Praise Be'

'My Name In Blood Across The Sky'

'Indoctrine'

'Year Zero'

'The Martyr's Brigade'



В итоге этот альбом так и остался единственным для этого проекта. Послушать запись можно ниже.

Indoctrine by Blood Revolt





+0 -0



просмотров: 163