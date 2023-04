сегодня



GRAVDAL подвели итоги года



Группа GRAVDAL подвела итоги 2010 года:



«Мы приближаемся к концу года, и он был очень насыщен событиями для Gravdal, поэтому мы решили, что пришло время рассказать о том, что происходило с нами, и заглянуть в будущее.



Самым важным событием для Gravdal в 2010 году, конечно же, стал выход нашего второго полноформатного альбома Torturmantra, который был спродюсирован Herbrand Larsen из ENSLAVED и записан Larsen, Bjørnar E. Nilsen и Arve Isdal. Мы рассматривали Torturmantra как большой шаг вперед по сравнению с нашим первым альбомом Sadist, а также как расширение наших идей и звучания группы. Трек, который, вероятно, удивил большинство из вас, конечно же, медленная баллада Mishandlet, песня, которая была для нас совершенно неожиданной, и в которой мы смогли задействовать вокал Niklas Kvarforth из SHINING. Мы были очень довольны реакцией на альбом как со стороны фэнов, так и со стороны прессы, и отзывы, которые мы получали, очень нас воодушевили.



В 2010 году группа также проявила большую концертную активность, выступив на таких фестивалях, как Inferno и Hole in the Sky, и отправившись в тур с GORGOROTH и KEEP OF KALESSIN, который идеально совпал с выходом Torturmantra. Даже взрыв вулкана с непроизносимым названием не смог остановить турне, но это означало, что нам пришлось долго добираться обратно по очень кружному маршруту, а это не самое лучшее, что может случиться после турне!



Среди участников Gravdal также произошли изменения: барабанщик Taakesjel работает над своим проектом BIZARREKULT, а гитарист Specter присоединился ко мне в AETERNUS, группе, в которой я занимаю более привычное место за ударной установкой. Он был занят ознакомлением с материалом группы, и мы оба готовимся к работе над новым альбомом.



Итак, что ждет Gravdal в оставшуюся часть года? Мы не планируем больше гастролировать до 2011 года, но мы рассмотрим любые разовые концерты, которые покажутся интересными. В то же время остальные ребята смогут на пару недель освободиться от обязанностей Gravdal, а я отправлюсь в дорогу с SULPHUR в качестве сессионного барабанщика в рамках тура Dark Essence Records с 28 октября по 7 ноября, чего я очень жду, поскольку это означает, что я буду гастролировать вместе с бергенскими группами TAAKE, HELHEIM и VULTURE INDUSTRIES, так что я ожидаю много напряженной работы и столько же веселья.



А в следующем году? Ну, нас подстегнула реакция на Torturmantra и отклик, который мы получили от публики во время наших концертов, и теперь мы с нетерпением ждем следующего альбома. У нас уже есть название, так что мы начнем сочинять музыку и тексты и обыгрывать идеи, которые у нас есть. Мы также только что начали сотрудничать с немецким агентством Heavy Space, так что ждите новых концертов в 2011 году.



В заключение нашего обновления, от имени Gravdal я хотел бы поблагодарить различных людей, которые помогли нам разными способами. Огромная благодарность выражается следующим людям: Нашему менеджеру Патрише Томас за ее понимание и преданность Gravdal, за заботу о нас и обо всех деловых и рекламных вопросах, чтобы мы могли сосредоточиться на нашей музыке. Herbrand & Co за великолепное продюсирование (не забывая о собаке Бьорнара Лейфе, который составил нам компанию в студии!) Друзьям-музыкантам Niklas (SHINING) за его вокал, Ares (AETERNUS), Martin Legreid (HELLISH OUTCAST), Ole Walaunet (THE BATALLION/GRIMFIST) за предоставленное для альбома оборудование, S.Otto Unnison (LEADSLEDGE, BETATT, ex-Hellish Outcast) за пре-продакшн и техническую помощь. Robert Høyem за фантастическую обложку. Isak Strand из Little Dollar Studio за мастеринг альбома и за то, что позволил нам использовать его лицо на обложке! Bjarne Skintveit за отличные фотографии. Vidar H.H. за финансовую поддержку и инвестиции. Hole in the Sky и Inferno Festivals за то, что пригласили нас. Dreggen за живую работу на басу и Christina за то, что заняла его место. Gorgoroth, Keep Of Kalessin и команде за потрясающий тур. И последнее, но определенно не менее важное: всех, кто поддерживал нас, тех, кто купил наш альбом, и, конечно, тех, кто пришел посмотреть на нас вживую и устроил нам такой замечательный прием. Нам было приятно играть для вас и познакомиться со всеми вами. Желаю, чтобы в будущем у нас было еще больше такого же, но еще лучше»





