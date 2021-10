сегодня



Альбомы SOL INVICTUS вышли в диджипаках



Десять лет назад, в октябре 2011 года, две работы SOL INVICTUS — "The Killing Tide" и "The Blade" — были изданы лимитированным тиражом с бонус-материалом.



The Killing Tide:



01. Like A Sword

02. In A Silent Place

03. Let Us Prey

04. The Killing Tide

05. Figures On A Beach

06. The Man Next Door Is Very Strange

07. Our Lady Of The Missing Presumed Dead

08. The Wild Hunt - Something Grim This Way Comes

09. A Figure On A Beach



Bonus

10. The World Turns

11. English Murder (live at Frankfurt Sound Depot 1991)

12. Fields (live at Frankfurt Sound Depot 1991)

13. Raven Chorus (live at Frankfurt Sound Depot 1991)

14. Black Easter (live at Frankfurt Sound Depot 1991)

15. Death of the West (live at Frankfurt Sound Depot 1991)

16. Somewhere in Europe (originally released on Shock 7" EP)



The Blade:



1. The Blade

2. In Heaven

3. Time Flies

4. The House Above The World

5. Laws And Crowns

6. Once Upon A Time

7. See How We Fall

8. Gealdor

9. From The Wreckage

10. Nothing Here

11. Remember And Forget

12. The Blade



Bonus

13. Time To Meet The King (originally released on "In Europa")

14. Nothing Here & Remember And Forget (early mix)

15. Only I know (outtake)

16. In God We trust



Предлагаем вспомнить и освежить в памяти эти записи.

The Killing Tide by Sol Invictus



The Blade by Sol Invictus





