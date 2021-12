сегодня



Новое видео SOMETHING UNTO NOTHING



"Nomad (Rock Radio Edit)", новое видео SOMETHING UNTO NOTHING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Nomad", трек-лист которого выглядит следующим образом:



01. Nomad (Rock Radio Edit)

02. Hey Hey My My (Into The Black)

03. Going Going Gone

04. Maybe I'm Amazed (Sass Jordan & Brian Tichy - Live Acoustic Stomp)















