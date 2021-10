сегодня



Вышел сборник SAILY DOHERTY



"The Edge of Spring", сборник композиций SAILY DOHERTY, работавшей с Sieben, Sol Invictus, Planet Funk и многими другими, вышел в делюкс-диджипаке и доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



1 This Is What She Said 3:47

2 The Shore 2:50

3 La Llorona 5:06

4 Gold 4:33

5 Mourning I 3:05

6 O Caminho 5:02

7 Our Senses 4:16

8 The Low Lowlands Of Holland 5:59

9 The Endless Night 3:56

10 Some Never Know 3:36

11 Lagan Love 5:56

12 I Am River

Percussion – Steve McKinley

3:23

13 An Open Boat 2:30

14 Silver

Oboe – Freya Bailes

4:18

15 Black Is The Colour 4:07

16 Voice 3:17

17 One Voice I







+0 -0



просмотров: 84