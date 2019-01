Новый вокалист в ABRIN

сегодня



Московские трэш-павер- металлисты ABRIN объявили о присоединении к своему составу вокалиста Александра Наумчика. Гитарист Вячеслав Завершнев и менеджер Алексей Завершнев сообщили о последних событиях в коллективе. Так по словам лидеров группы было сообщено,



в отношении дальнейших планов ABRIN - Вячеслав говорит: “В данный момент мы работаем над новым синглом, который будет состоять из нескольких песен. Эти песни войдут в будущий альбом”. Также музыканты адаптируют старые песни с альбома “Hell On Earth”, который никогда не был представлен на сцене, для живого исполнения. Менеджер ABRIN Алексей Завершнев тем временем занимается поиском

недостающих участников коллектива.



Александр Наумчик - сессионный вокалист группы ПУШКИН, также принимал участие в ELISE CRIES, SEVEN SEALS, STRANGER, РАССВЕТЫZАКАТЫ, САНДАРНИЯ и др. Кроме того, он занимается звукозаписью в студии Phantom Records и выпускает сольные треки, последний из которых – кавер-версия “I Want Out” HELLOWEEN, записанная с Марией Малевой на гитаре.



Как сообщалось ранее, теперь уже экс вокалист Вахтанг Задиев покинул ABRIN в сентябре 2018 года, чтобы сосредоточиться на группах BESTIAL INVASION и НЕБЕСА. Также коллектив объявил о расставании с басистом, соло-гитаристом и барабанщиком.





