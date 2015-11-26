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Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ
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все новости группы
The Sullen Route
24 янв 2019
:
Кавер-версия песни Jack Frost от The Sullen Route
9 авг 2018
:
GrimmDistribution издали альбом The Sullen Route
27 апр 2016
:
Новый альбом THE SULLEN ROUTE доступен для прослушивания
21 мар 2016
:
Обложка нового альбома The Sullen Route
14 сен 2015
:
Новые треки The Sullen Route
13 фев 2015
:
Новая песняThe Sullen Route
22 дек 2014
:
The Sullen Route работают над новым альбомом
сегодня
Кавер-версия песни Jack Frost от
THE SULLEN ROUTE
В честь 25-летия легендарной австрийской группы Jack Frost The Sullen Route записали кавер-версию хита "One Hundred Percent Pain" из альбома 2002 года "Self Abusing Uglysex Ungod"
В ноябре 2018 года Jack Frost выступили с концертом "25 Wasted Years" отпраздновав свой юбилей на сцене STADT WERK STATT club совместно с Michelle Darkness из End of Green
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).