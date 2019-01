сегодня



Кавер-версия песни Jack Frost от THE SULLEN ROUTE





В честь 25-летия легендарной австрийской группы Jack Frost The Sullen Route записали кавер-версию хита "One Hundred Percent Pain" из альбома 2002 года "Self Abusing Uglysex Ungod"



В ноябре 2018 года Jack Frost выступили с концертом "25 Wasted Years" отпраздновав свой юбилей на сцене STADT WERK STATT club совместно с Michelle Darkness из End of Green







