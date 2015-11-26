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*The Sullen Route*



24 янв 2019 : 		 Кавер-версия песни Jack Frost от The Sullen Route

9 авг 2018 : 		 GrimmDistribution издали альбом The Sullen Route

27 апр 2016 : 		 Новый альбом THE SULLEN ROUTE доступен для прослушивания

21 мар 2016 : 		 Обложка нового альбома The Sullen Route

14 сен 2015 : 		 Новые треки The Sullen Route

13 фев 2015 : 		 Новая песняThe Sullen Route

22 дек 2014 : 		 The Sullen Route работают над новым альбомом

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Кавер-версия песни Jack Frost от THE SULLEN ROUTE


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В честь 25-летия легендарной австрийской группы Jack Frost The Sullen Route записали кавер-версию хита "One Hundred Percent Pain" из альбома 2002 года "Self Abusing Uglysex Ungod"

В ноябре 2018 года Jack Frost выступили с концертом "25 Wasted Years" отпраздновав свой юбилей на сцене STADT WERK STATT club совместно с Michelle Darkness из End of Green




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