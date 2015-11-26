Новая песня SEDUCER'S EMBRACE

Группа SEDUCER'S EMBRACE опубликовала следующее сообщение:
«Внимание-внимание! Работают все радиостанции мира!
Вашему вниманию предлагается наш новый трек "We Are The Rat King" с нашего грядущего альбома Solidarity, который будет выпущен чуть позже в этом году лейблом Mazzar records.
Да, это были не слухи, мы действительно сделали это.»
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