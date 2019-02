Новая песня SEDUCER'S EMBRACE

сегодня



Группа SEDUCER'S EMBRACE опубликовала следующее сообщение:



«Внимание-внимание! Работают все радиостанции мира!



Вашему вниманию предлагается наш новый трек "We Are The Rat King" с нашего грядущего альбома Solidarity, который будет выпущен чуть позже в этом году лейблом Mazzar records.

Да, это были не слухи, мы действительно сделали это.» http://www.seducersembrace.ru







