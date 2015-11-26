Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Добавить
RU Новости
O <- TOP5 <-
*КИПЕЛОВ : новое видео «Жажда невозможного» [29]
*Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ [28]
*Новое видео группы АРИЯ [24]
*Лидер IMPERIAL AGE сломал руку [15]
*Кавер-версия хита HELLOWEEN от группы ЭПИДЕМИЯ [8]
[= ||| все новости группы



*Seducer's Embrace*



13 фев 2019 : 		 Новая песня SEDUCER'S EMBRACE

29 сен 2016 : 		 Новый EP SEDUCER'S EMBRACE доступен для прослушивания

19 май 2014 : 		 Новый EP SEDUCER'S EMBRACE доступен для прослушивания

18 май 2011 : 		 Перемены в SEDUCER'S EMBRACE

27 дек 2010 : 		 SEDUCER'S EMBRACE опубликовали интернет-бонус к новому альбому

13 ноя 2010 : 		 Новый альбом SEDUCER'S EMBRACE

27 дек 2009 : 		 SEDUCER'S EMBRACE представили три новых трека

29 июл 2005 : 		 Замена в Seducer's Embrace

| - |
|||| сегодня

Новая песня SEDUCER'S EMBRACE


*
zoom
*
* *
Группа SEDUCER'S EMBRACE опубликовала следующее сообщение:

«Внимание-внимание! Работают все радиостанции мира!

Вашему вниманию предлагается наш новый трек "We Are The Rat King" с нашего грядущего альбома Solidarity, который будет выпущен чуть позже в этом году лейблом Mazzar records.
Да, это были не слухи, мы действительно сделали это.»



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 161

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Avantasia Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом