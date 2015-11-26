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Everase







24 июн 2020 : Новое видео EVERASE



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Новое видео EVERASE





"Dial-Up", новое видео украинской пост-хардкор/алтернатив рок группы EVERASE, доступен для прослушивания. Этот трек взят из выпущенного двадцатого июня дебютного альбома "Go For Broke". Альбом также доступен для прослушивания ниже.



«В лирике альбома является мотивационный посыл, внутренние переживания, наше мироощущение и элементы вымысла. Темы песен разные, поэтому каждый узнает себя в них », - подчеркнули участники группы.



Работа над альбомом продолжалась целый год. Вдохновением для его создания было желание воплотить мечту — делиться своей музыкой со слушателями.



«"Go For Broke" наполнит вас энергией, вдохновит, даст возможность перевести дух, задуматься и проникнуться», — говорят о дебютном альбоме участники EVERASE.











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