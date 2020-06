сегодня



"Chasing The Wind", новое видео INNER MISSING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Ghostwriter":



"Winterdämmerung"

"The Loss"

"The Answer"

"Clowns"

"Lifers II"

"Chasing the Wind"

"Deadlock"

"Contemplation" http://www.innermissing.justdoom.com







