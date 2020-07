сегодня



Новая песня KATALEPSY





"No Rest No Peace", новая песня группы KATALEPSY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Terra Mortuus Est, выход которого намечен на тридцать первое июля на Unique Leader Records:



1. Closer Than Flesh

2. Night Of Eden

3. Those Who Rot The Souls

4. The God Of Grave

5. Terra Mortuus Est

6. Kings Of The Underground

7. Deep Down Madness

8. No Rest No Peace

9. From The Dark Past (They Come)

10. Neonomicon III

11. Land Of Million Crosses http://www.katalepsy.ru







