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Проект GLOOSH выпустил новый EP
Спустя три месяца после выхода дебютника "Timewheel", проект GLOOSH выпустил новый EP "The River", в котором принял участие гостевой барабанщик Владимир Ударнов. Для работы над обложкой была приглашена Тая Ростовцева, за авторством которой было оформление предыдущего альбома. |
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