все новости группы







Gloosh







17 июл 2020 : Проект GLOOSH выпустил новый EP



сегодня



Проект GLOOSH выпустил новый EP





Спустя три месяца после выхода дебютника "Timewheel", проект GLOOSH выпустил новый EP "The River", в котором принял участие гостевой барабанщик Владимир Ударнов. Для работы над обложкой была приглашена Тая Ростовцева, за авторством которой было оформление предыдущего альбома.







+0 -0



просмотров: 44

