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*Gloosh*



17 июл 2020 : 		 Проект GLOOSH выпустил новый EP

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Проект GLOOSH выпустил новый EP


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Спустя три месяца после выхода дебютника "Timewheel", проект GLOOSH выпустил новый EP "The River", в котором принял участие гостевой барабанщик Владимир Ударнов. Для работы над обложкой была приглашена Тая Ростовцева, за авторством которой было оформление предыдущего альбома.




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