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Дебютный альбом SAVE MY NAME
Дебютный альбом краснодарской симфоник-метал-группы SAVE MY NAME вышел на лейбле Metalism Records.
В квартете, образованном в 2018 году, собрались опытные музыканты. Все четверо участников SAVE MY NAME в разные годы входили в состав группы FFERYLLT. Заявив о себе парой синглов и совместными выступлениями с такими грандами метал-сцены, как ЭПИДЕМИЯ и КИПЕЛОВ, SAVE MY NAME выпустили дебютный полноформатник 30 июня 2020 года. Альбом, получивший название "Дойти до трёх", доступен как на физических носителях, так и на цифровых площадках.
Треклист:
1. Буря
2. Танцы на костях
3. Время не ждёт
4. Мечта
5. Шаг за шагом
6. Запомни моё имя
7. Надежда на завтра
8. Дойти до трёх
Bonus track:
9. Запомни моё имя (acoustic version)
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