сегодня



Дебютный альбом SAVE MY NAME





Дебютный альбом краснодарской симфоник-метал-группы SAVE MY NAME вышел на лейбле Metalism Records.



В квартете, образованном в 2018 году, собрались опытные музыканты. Все четверо участников SAVE MY NAME в разные годы входили в состав группы FFERYLLT. Заявив о себе парой синглов и совместными выступлениями с такими грандами метал-сцены, как ЭПИДЕМИЯ и КИПЕЛОВ, SAVE MY NAME выпустили дебютный полноформатник 30 июня 2020 года. Альбом, получивший название "Дойти до трёх", доступен как на физических носителях, так и на цифровых площадках.



Треклист:

1. Буря

2. Танцы на костях

3. Время не ждёт

4. Мечта

5. Шаг за шагом

6. Запомни моё имя

7. Надежда на завтра

8. Дойти до трёх

Bonus track:

9. Запомни моё имя (acoustic version)







+0 -0



просмотров: 48