29 сен 2020



Музыканты AMATORY и JINJER в новом треке THE LAST JUDGEMENT





"Blind", новая композиция группы THE LAST JUDGEMENT, записанная при участии Евгения Абдюханова (JINJER) и Даниила Светлова (AMATORY), доступна для прослушивания ниже.







