13 окт 2020 : Вышел новый альбом HEAVENWITHUS



Вышел новый альбом HEAVENWITHUS





В начале октября SoundAge Productions выпустили дебютную пластинку красноярской группы HEAVENWITHUS:



01. Going Beyond

02. Cold Of Freedom

03. Gifts Of Misery

04. Protest And Victory

05. Time Eater

06. Heavenly With Us







