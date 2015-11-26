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*Införnal Fuckъ*



22 окт 2020 : 		 Новое видео INFORNAL FUCKЪ

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Новое видео INFORNAL FUCKЪ


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"Культ Борщевика", новое видео группы INFORNAL FUCKЪ, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

rassol


22 окт 2020, 18:15		Адово!

father


22 окт 2020, 20:39		Вот я помню, как году в 2006 на дружеском сайте синего цвета офигевал с дебильного баннера INFORNAL FUCKЪ, вот прошло 14 лет, и эта трэшатина стала звучать в 2020 году поприкольнее, чем корифеи отечественного металла:)

GeraldFromRivia


22 окт 2020, 21:31		Проблема группы в том, что на пару неплохих треков, к которым относится и этот, они генерируют килотонны лютой хуйни.
И, да, шаверма была пиком творчества.


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