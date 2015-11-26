25 окт 2020



Новый EP ПУТЬ доступен для прослушивания





"Юдоль скорби", новый ЕР псковских пост-блэкеров ПУТЬ доступен для прослушивания ниже. Помимо стриминговых сервисов, EP также вышел на виниле и 4-х панельном digipack CD.











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