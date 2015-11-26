12 ноя 2020



Новое видео SEVERSUN





Московский грув-металл коллектив SEVERSUN представил новый видеоклип на недавно вышедшую композицию "Gunpowder Suite". Песня будет включена во второй альбом группы "Headlong Through Blood", который выйдет 11 декабря. http://www.seversun.ru/







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