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*Kauan*



28 дек 2020 : 		 Новый альбом KAUAN выйдет весной

23 дек 2010 : 		 Новый альбом KAUAN на Avantgarde Records

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Новый альбом KAUAN выйдет весной


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Пришло время рассказать о названии, обложке и дате выхода нового альбома KAUAN! Новый альбом под названием "Ice Fleet" выйдет 9 апреля 2021 года. Альбом состоит из 43-минутного опуса, посвященного потрясающей истории с северного побережья СССР 1930-х годов, когда геологи внезапно обнаружили флотилию замерзших кораблей. История основана на реальных письмах, статьях и событиях. Альбом разделен на семь повествовательных глав, тщательно описанных с помощью прилагаемого либретто.

Вместе с альбомом, мы создали 40-страничную настольную ролевую игру приключение, чтобы взаимодействовать с историей. Она будет доступна в печатном виде вместе с ограниченной версией LP и CD — боле подробно об этом в начале следующего года.

Счастливых праздников. Оставайтесь в тепле!



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