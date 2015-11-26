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Новый альбом KAUAN выйдет весной
Пришло время рассказать о названии, обложке и дате выхода нового альбома KAUAN! Новый альбом под названием "Ice Fleet" выйдет 9 апреля 2021 года. Альбом состоит из 43-минутного опуса, посвященного потрясающей истории с северного побережья СССР 1930-х годов, когда геологи внезапно обнаружили флотилию замерзших кораблей. История основана на реальных письмах, статьях и событиях. Альбом разделен на семь повествовательных глав, тщательно описанных с помощью прилагаемого либретто.
Вместе с альбомом, мы создали 40-страничную настольную ролевую игру приключение, чтобы взаимодействовать с историей. Она будет доступна в печатном виде вместе с ограниченной версией LP и CD — боле подробно об этом в начале следующего года.
Счастливых праздников. Оставайтесь в тепле!
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