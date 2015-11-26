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*Zmey Gorynich*



3 янв 2021 : 		 Концертный альбом ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ

6 июн 2020 : 		 Новый альбом группы ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ доступен для прослушивания

25 май 2020 : 		 Новая песня ZMEY GORYNICH

9 авг 2018 : 		 Новый альбом группы ZMEY GORYNICH доступен для прослушивания

1 ноя 2017 : 		 Обложка нового альбома группы ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ

10 ноя 2016 : 		 Новый EP группы ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ выйдет осенью

25 мар 2014 : 		 Новый сингл Змей Горыныч

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|||| 3 янв 2021

Концертный альбом ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ


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ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ опубликовали следующее сообщение:

«Гой-Еси, Родныя Наши, съ Новымъ Годомъ!

Хватайте быстрѣй даръ отъ Змѣя Мороза, возрадовавши и воскакаши... но прежде чемъ врубать на всю ивановскую, ответьте: знали ли Вы, что следующiй годъ будетъ годомъ ажно Бѣлого Металлического Быка? То есть прямъ нашъ годъ-то, Чистого Святорусского Метала, да и Быкъ – древнѣйшiй праславянскiй тотемъ, символъ Велеса. Значится, всё будетъ хорошо, все здоровы будутъ и счастливы на Руси – и этого мы, Змѣюшки, Вамъ Всемъ больше всего и желаемъ! Но одними-то пожеланiями, ясенъ-пень, сыты Вы не будете, такъ что вотъ Вамъ Даръ Чудесный прямо въ Ночь Новогоднюю – альбомъ живаго выступленiя нашего 4 вересня сего года въ урочище «Mezzo Forte», прозванный «Живе на Московiи», и наказъ Вам, чтобъ тока подъ это сегодня по всѣй Зѣмелюшке Русской столы разносилися вдребезги. Мы жъ всю энергiю въ ту игру вложили, все уменiя чародѣйные, все глотки наши лужёные! Тако слушайте, дивитеся, угорайте да подпѣвайте!! А скоро всю эту чертопляску и въ синеме узрящете!!!

Любимъ Васъ безумно!❤»




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