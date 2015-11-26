все новости группы







D.I.V.







5 янв 2021 : Вышел сборник Д.И.В.



сегодня



Вышел сборник Д.И.В.





Вышел сборник "Д.И.В." "Ретроспектива", который был составлен при непосредственном участии Сергея "Лысого" Тайдакова и охватывает период творчества коллектива с 1992 по 2004 год.



Трек-лист:



1. Decoration after sin

2. Lenin from hell

3. Анархия

4. Право на смерть

5. Я убью тебя (Live)

6. Фредди

7. Она не даст

8. Сукин сын (Live)

9. Проклятый мир

10. Проклятый мир 2

11. Зона

12. Сладкая смерть (Live)

13. Living death

14. Последний прыжок

15. Забытый герой





+0 -0



просмотров: 238

