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*D.I.V.*



5 янв 2021 : 		 Вышел сборник Д.И.В.

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Вышел сборник Д.И.В.


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Вышел сборник "Д.И.В." "Ретроспектива", который был составлен при непосредственном участии Сергея "Лысого" Тайдакова и охватывает период творчества коллектива с 1992 по 2004 год.

Трек-лист:

1. Decoration after sin
2. Lenin from hell
3. Анархия
4. Право на смерть
5. Я убью тебя (Live)
6. Фредди
7. Она не даст
8. Сукин сын (Live)
9. Проклятый мир
10. Проклятый мир 2
11. Зона
12. Сладкая смерть (Live)
13. Living death
14. Последний прыжок
15. Забытый герой



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