10 янв 2021 : Новый альбом ECHELON доступен для прослушивания



Новый альбом ECHELON доступен для прослушивания





“Поехали”, новый альбом ECHELON, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. На Взлёт (Take off) (Intro)

02. Поехали (Let`s go)

03. Особенный Путь (Special way) (feat. Alena Meta)

04. Течение Времени (The flow of time)

05. Я Астероид (I’m an asteroid) (feat. Valentina)

06. Вечный Круг Жизни (The eternal circle of life)

07. Ничего нет дороже любви (Nothing more precious than love)

08. Эшелон (Echelon)

09. Действуй (Take action) (feat. Valentina)

10. Пепел (Rammstein cover)

11. Клетка (The cage)

12. Полёт Окончен (The flight is over) (Outro)

13. Ничего нет дороже любви (Nothing more precious than love) (acoustic) (feat. Alena Meta)

14. Течение Времени (The flow of time) (english) (feat. Freng) https://band.link/echelon

Поехали (Let's Go) by ECHELON





