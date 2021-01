сегодня



Новая песня INSECT INSIDE





“The First Shining Of New Genus”, новая песня INSECT INSIDE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The First Shining Of New Genus”, выход которого намечен на 19 февраля на



01. Intro

02. Sickening Ground

03. Posthumous Grief (ft. Kevin Muller)

04. The First Shining of New Genus

05. For The Glory of Swarm

06. Revival of Ungodly Deformity (ft. Kirill Nazarov)

07. Derelict Sanity

08. Evisceration Through Throat

09. Embalming For Chrysalis

10. Pulsating Earth (ft Roman Vlasenko)







