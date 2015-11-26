|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новое видео STARIFIED
"Don Loco", новое видео STARIFIED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Fat Hits", выход которого намечен на 15 января на Ripple Music:
01. Scapegoat
02. Don Loco
03. An Ode to Tenacious D
04. Anti Rebel
05. Saraton
06. Wider Lane
07. What If
08. Pick a Fight
09. Noah
10. Same Old Rive
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).