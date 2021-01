все новости группы







Starified







10 янв 2021 : Новое видео STARIFIED



сегодня



Новое видео STARIFIED





"Don Loco", новое видео STARIFIED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Fat Hits", выход которого намечен на 15 января на Ripple Music:



01. Scapegoat

02. Don Loco

03. An Ode to Tenacious D

04. Anti Rebel

05. Saraton

06. Wider Lane

07. What If

08. Pick a Fight

09. Noah

10. Same Old Rive https://starified.bandcamp.com/releases







+0 -0



просмотров: 51