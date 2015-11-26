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*Starified*



10 янв 2021 : 		 Новое видео STARIFIED

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Новое видео STARIFIED


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"Don Loco", новое видео STARIFIED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Fat Hits", выход которого намечен на 15 января на Ripple Music:

01. Scapegoat
02. Don Loco
03. An Ode to Tenacious D
04. Anti Rebel
05. Saraton
06. Wider Lane
07. What If
08. Pick a Fight
09. Noah
10. Same Old Rive



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