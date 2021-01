все новости группы







18 янв 2021 : Новый альбом PEDIGREE доступен для прослушивания



“Funeral Child”, новый альбом PEDIGREE доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Possible Child

02. Household Secrets

03. Nothingness of the Stars

04. Architecture

05. Defenestrated Child

06. Lucidal

07. Night of Existence

08. Lazarus Circle

09. Flora/ Fauna Neckbreak

10. One of Us Is Next

11. Situations in the Dark

12. Zen Agony

13. Of No Return https://pedigree.bandcamp.com/







