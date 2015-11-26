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*Новое видео STARIFIED [7]
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*Arda*



18 янв 2021 : 		 Новая песня группы АРДА

13 июн 2019 : 		 Новая песня группы АРДА

28 янв 2017 : 		 Новый альбом группы АРДА доступен для прослушивания

25 ноя 2016 : 		 Новая песня группы ARDA

16 сен 2015 : 		 ARDA приглашает на Highscreen Fest: Наша Экология Души

29 апр 2015 : 		 Новая песня ARDA

9 июн 2014 : 		 Новый альбом ARDA доступен для прослушивания

5 апр 2010 : 		 Группа ARDA выпустила интернет EP "Холод"

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Новая песня группы АРДА


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В самую середину зимы мы хотим порадовать вас теплым, как шерстяной плед, синглом, который называется "Не говори мне прощай"! Это лирическая история о путешествиях между сном и реальностью, в которых так легко потерять себя, но можно понять, что действительно важно!




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