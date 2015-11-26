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Новая песня группы АРДА
В самую середину зимы мы хотим порадовать вас теплым, как шерстяной плед, синглом, который называется "Не говори мне прощай"! Это лирическая история о путешествиях между сном и реальностью, в которых так легко потерять себя, но можно понять, что действительно важно! |
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