|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новая песня NYMPHERITE
"A Poison For Her", новая композиция Nympherite, доступна для прослушивания ниже.
В стихотворении Р. Браунинга рассказывается о том, как дама пришла к алхимику за очень не полезной для здоровья её соперницы вещью.
Как я узнала позже, поэт вдохновился реальной историей из жизни высшего общества. Он так интересно описывает приготовление опасного вещества и устройство самой лаборатории, что невольно отвлекаешься от цели визита знатной особы.
Мне захотелось оживить сюжет, передать настроение средневековой драмы. Так появился готический вальс "A Poison For Her".
Волшебство помогали осуществить:
Андрей Ищенко - Повелитель грома (барабаны)
Руслан Масленников - Главный волшебник по звуку
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).