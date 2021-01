все новости группы







22 янв 2021 : Новая песня Nympherite



Новая песня NYMPHERITE





"A Poison For Her", новая композиция Nympherite, доступна для прослушивания ниже.



В стихотворении Р. Браунинга рассказывается о том, как дама пришла к алхимику за очень не полезной для здоровья её соперницы вещью.



Как я узнала позже, поэт вдохновился реальной историей из жизни высшего общества. Он так интересно описывает приготовление опасного вещества и устройство самой лаборатории, что невольно отвлекаешься от цели визита знатной особы.

Мне захотелось оживить сюжет, передать настроение средневековой драмы. Так появился готический вальс "A Poison For Her".



Волшебство помогали осуществить:

Андрей Ищенко - Повелитель грома (барабаны)

Руслан Масленников - Главный волшебник по звуку







