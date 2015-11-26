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*Nympherite*



22 янв 2021 : 		 Новая песня Nympherite

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Новая песня NYMPHERITE


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"A Poison For Her", новая композиция Nympherite, доступна для прослушивания ниже.

В стихотворении Р. Браунинга рассказывается о том, как дама пришла к алхимику за очень не полезной для здоровья её соперницы вещью.

Как я узнала позже, поэт вдохновился реальной историей из жизни высшего общества. Он так интересно описывает приготовление опасного вещества и устройство самой лаборатории, что невольно отвлекаешься от цели визита знатной особы.
Мне захотелось оживить сюжет, передать настроение средневековой драмы. Так появился готический вальс "A Poison For Her".

Волшебство помогали осуществить:
Андрей Ищенко - Повелитель грома (барабаны)
Руслан Масленников - Главный волшебник по звуку




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