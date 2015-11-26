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*Power Tale*



14 мар 2021 : 		 Видео постановки оперы POWER TALE

11 июн 2019 : 		 Металл-опера POWER TALE доступна для прослушивания

6 сен 2018 : 		 Новая песня POWER TALE

22 мар 2016 : 		 Новый альбом POWER TALE доступен для прослушивания

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Видео постановки оперы POWER TALE


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Группа POWER TALE презентовала live видео постановки метал-оперы "Огненный бог марранов", написанную по мотивам произведений А.М.Волкова. Презентация состоялась 8 декабря 2019 года в Харькове. Одни из лучших вокалистов собрались на одной площадке, чтобы впервые порадовать слушателя плотным звучанием, артистизмом и драйвовой энергетикой. Тщеславие, предательство, ложь, алчность, война, любовь, раскаяние - все эти чувства собраны в этой совсем не детской сказке.

Группа «Power Tale»:

Роман Антоненков — гитара
Станислав Осычнюк — бас-гитара, вокал
Станислав Прошкин — вокал
Сергей Брыков — вокал
Сергей Сорокин — вокал
Дмитрий Ленковский — вокал
Евгений Смолин — ударные
Romeo Stranger — гитара
Сергей Непокупной — либретто

В ролях:

Урфин Джюс — Станислав Прошкин
Чарли Блек — Иван Ворон
Клем — Илья Скребнёв
Стелла — Вероника Завьялова
Харт — Сергей Брыков
Торм — Клим Апальков
Орёл Карфакс — Дмитрий Ленковский
Страшила Мудрый — Анатолий Яковлев
Железный дровосек — Сергей Сорокин
Филин Гуамоколатокинт — Станислав Осычнюк

В концерте принимали участие:

Валентин Керо — ударные
Александр Гмыря — гитара
Анатолий Яковлев — бас-гитара

Режиссёр постановщик, монтаж, постпродакшн — Алексей Маршалко (ARCANE CINEMA) — Алексей Маршалко (Arcane Cinema)
Сведение, мастеринг — Владимир Лехтинен
Организация видеосъемки — Владимир Колесник (UNDERTECKER-VIDEO)
Графическое оформление — Валерий Бонуччи

Список композиций:

01 Увертюра
02 Второй шанс
03 Падший в рай
04 Гнев Марранов
05 В путь
06 Мир на весах
07 Хрустальные сердца
08 Гаснет пламя
09 Никогда
10 Жизнь и смерть
11 Вечный бой
12 Испытание
13 Придёт час
14 Ведомый зарёй
15 Ястреб взлетает
16 Сталь и кровь
17 Памяти




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