14 мар 2021 : Видео постановки оперы POWER TALE

11 июн 2019 : Металл-опера POWER TALE доступна для прослушивания

6 сен 2018 : Новая песня POWER TALE

22 мар 2016 : Новый альбом POWER TALE доступен для прослушивания

Видео постановки оперы POWER TALE





Группа POWER TALE презентовала live видео постановки метал-оперы "Огненный бог марранов", написанную по мотивам произведений А.М.Волкова. Презентация состоялась 8 декабря 2019 года в Харькове. Одни из лучших вокалистов собрались на одной площадке, чтобы впервые порадовать слушателя плотным звучанием, артистизмом и драйвовой энергетикой. Тщеславие, предательство, ложь, алчность, война, любовь, раскаяние - все эти чувства собраны в этой совсем не детской сказке.



Группа «Power Tale»:



Роман Антоненков — гитара

Станислав Осычнюк — бас-гитара, вокал

Станислав Прошкин — вокал

Сергей Брыков — вокал

Сергей Сорокин — вокал

Дмитрий Ленковский — вокал

Евгений Смолин — ударные

Romeo Stranger — гитара

Сергей Непокупной — либретто



В ролях:



Урфин Джюс — Станислав Прошкин

Чарли Блек — Иван Ворон

Клем — Илья Скребнёв

Стелла — Вероника Завьялова

Харт — Сергей Брыков

Торм — Клим Апальков

Орёл Карфакс — Дмитрий Ленковский

Страшила Мудрый — Анатолий Яковлев

Железный дровосек — Сергей Сорокин

Филин Гуамоколатокинт — Станислав Осычнюк



В концерте принимали участие:



Валентин Керо — ударные

Александр Гмыря — гитара

Анатолий Яковлев — бас-гитара



Режиссёр постановщик, монтаж, постпродакшн — Алексей Маршалко (ARCANE CINEMA) — Алексей Маршалко (Arcane Cinema)

Сведение, мастеринг — Владимир Лехтинен

Организация видеосъемки — Владимир Колесник (UNDERTECKER-VIDEO)

Графическое оформление — Валерий Бонуччи



Список композиций:



01 Увертюра

02 Второй шанс

03 Падший в рай

04 Гнев Марранов

05 В путь

06 Мир на весах

07 Хрустальные сердца

08 Гаснет пламя

09 Никогда

10 Жизнь и смерть

11 Вечный бой

12 Испытание

13 Придёт час

14 Ведомый зарёй

15 Ястреб взлетает

16 Сталь и кровь

17 Памяти







