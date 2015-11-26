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Новое видео TARDIGRADE INFERNO
The Worst of Me, новое видео TARDIGRADE INFERNO, доступно для просмотра ниже.
Сами музыканты описывают своё творение так:
"Худшая сторона личности чаще всего скрыта, а владелец может даже и не подозревать о ее наличии. Единожды потревоженная, она не знает пощады.
Узрите ее - пробудившуюся, полную сил и голодную. The Worst of Me."
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