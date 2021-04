все новости группы







21 апр 2021 : Новое видео TARDIGRADE INFERNO



The Worst of Me, новое видео TARDIGRADE INFERNO, доступно для просмотра ниже.



Сами музыканты описывают своё творение так:



"Худшая сторона личности чаще всего скрыта, а владелец может даже и не подозревать о ее наличии. Единожды потревоженная, она не знает пощады.

Узрите ее - пробудившуюся, полную сил и голодную. The Worst of Me."







