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*Tardigrade Inferno*



21 апр 2021 : 		 Новое видео TARDIGRADE INFERNO

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Новое видео TARDIGRADE INFERNO


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The Worst of Me, новое видео TARDIGRADE INFERNO, доступно для просмотра ниже.

Сами музыканты описывают своё творение так:

"Худшая сторона личности чаще всего скрыта, а владелец может даже и не подозревать о ее наличии. Единожды потревоженная, она не знает пощады.
Узрите ее - пробудившуюся, полную сил и голодную. The Worst of Me."




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