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*Khandra*



26 апр 2021 : 		 Новая песня KHANDRA

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Новая песня KHANDRA


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"All Occupied By Sole Death", новая песня группы KHANDRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "All Occupied By Sole Death", выход которого намечен на Season Of Mist 28 мая:

“Mute Moleben”
“Irrigating Lethal Acres With Blood”
“Nothing But Immortality For Aye”
“In Harvest Against The Sun”
“With The Blessing Of Starless Night”
“Thanatos”
“All Occupied By Sole Death”




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Vareg


26 апр 2021, 18:11		Слушайте, а неплохо)


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