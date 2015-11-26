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*Hatecraft*



21 май 2021 : 		 Новые EP HATECRAFT доступен для прослушивания

26 окт 2009 : 		 HATECRAFT покинул барабанщик

14 июн 2007 : 		 Из HATECRAFT ушел гитарист

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Новые EP HATECRAFT доступен для прослушивания


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"Hear The Wind", новый EP группы HATECRAFT совместно с Bjorn “Speed” Strid (Soilwork) доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:
1. Hear The Winds
2. Fire At Will
3. Sacred Tongue

Барабаны записывались в студии Hatecraft барабанщиком Александром Карпухиным (Мастер, Gorky Park, Кипелов, Grizzly Knows No Remorse и т.д.).
Гостевое соло в композиции «Sacred Tongue» написал Вячеслав Молчанов, гитарист группы КИПЕЛОВ.

Автор обложки - Ivan Bragin
Гитарный трекинг - Студия Black Cat Records
Звукорежиссер – Антон Постников
Сведение – Олег Бабарицкий
Мастеринг – Tom Waltz (Waltz Mastering Studio, США)




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