Новые EP HATECRAFT доступен для прослушивания





"Hear The Wind", новый EP группы HATECRAFT совместно с Bjorn “Speed” Strid (Soilwork) доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:

1. Hear The Winds

2. Fire At Will

3. Sacred Tongue



Барабаны записывались в студии Hatecraft барабанщиком Александром Карпухиным (Мастер, Gorky Park, Кипелов, Grizzly Knows No Remorse и т.д.).

Гостевое соло в композиции «Sacred Tongue» написал Вячеслав Молчанов, гитарист группы КИПЕЛОВ.



Автор обложки - Ivan Bragin

Гитарный трекинг - Студия Black Cat Records

Звукорежиссер – Антон Постников

Сведение – Олег Бабарицкий

Мастеринг – Tom Waltz (Waltz Mastering Studio, США) http://www.hatecraft.com







