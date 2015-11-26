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Новые EP HATECRAFT доступен для прослушивания
"Hear The Wind", новый EP группы HATECRAFT совместно с Bjorn “Speed” Strid (Soilwork) доступен для прослушивания ниже.
Трек-лист:
1. Hear The Winds
2. Fire At Will
3. Sacred Tongue
Барабаны записывались в студии Hatecraft барабанщиком Александром Карпухиным (Мастер, Gorky Park, Кипелов, Grizzly Knows No Remorse и т.д.).
Гостевое соло в композиции «Sacred Tongue» написал Вячеслав Молчанов, гитарист группы КИПЕЛОВ.
Автор обложки - Ivan Bragin
Гитарный трекинг - Студия Black Cat Records
Звукорежиссер – Антон Постников
Сведение – Олег Бабарицкий
Мастеринг – Tom Waltz (Waltz Mastering Studio, США)
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