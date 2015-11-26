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Новый альбом ANTIVIRUS доступен для прослушивания
"Восстановите человечество", новый альбом ANTIVIRUS доступен для прослушивания ниже.
AntiVirus – совместная работа музыкантов Alan'а Waters'а и Шмеля (гр. "Шмели").
Альбом представляет собой пересведённый заново материал предыдущего релиза проекта – "Остановите Человечество" 2003 года дополненный новыми треками. Он был закончен ещё в 2011 году, но официальный релиз так и не состоялся. Теперь это недоразумение устранено. Альбом обрёл окончательную сборку, обзавёлся обложкой, был выполнен новый мастеринг.
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