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*AntiVirus*



10 июн 2021 : 		 Новый альбом ANTIVIRUS доступен для прослушивания

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Новый альбом ANTIVIRUS доступен для прослушивания


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"Восстановите человечество", новый альбом ANTIVIRUS доступен для прослушивания ниже.

AntiVirus – совместная работа музыкантов Alan'а Waters'а и Шмеля (гр. "Шмели").

Альбом представляет собой пересведённый заново материал предыдущего релиза проекта – "Остановите Человечество" 2003 года дополненный новыми треками. Он был закончен ещё в 2011 году, но официальный релиз так и не состоялся. Теперь это недоразумение устранено. Альбом обрёл окончательную сборку, обзавёлся обложкой, был выполнен новый мастеринг.




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