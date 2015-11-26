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*Новый EP HATECRAFT доступен для прослушивания [2]
*ОМЕЛА опубликовали новую обложку альбома 'Амальгама Теней' [2]
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*Stardown*



14 июн 2021 : 		 Новый альбом STARDOWN доступен для прослушивания

26 фев 2015 : 		 Кавер-версия SLAYER от STARDOWN

6 ноя 2014 : 		 STARDOWN выпустили новый альбом

19 июн 2014 : 		 Новый альбом STARDOWN выйдет осенью

2 апр 2013 : 		 STARDOWN анонсировали дату выхода нового сингла

16 фев 2011 : 		 STARDOWN выпустят сингл и альбом

1 авг 2008 : 		 STARDOWN готовит новый альбом

30 авг 2007 : 		 Новости от STARDOWN

29 май 2007 : 		 Новости от STARDOWN

17 апр 2007 : 		 STARDOWN : переиздание "Insi Deus"

20 сен 2006 : 		 STARDOWN : День рождения "Insi Deus"

22 авг 2006 : 		 STARDOWN: Клип "Shinjitsu" в финале Rambler-Vision

12 июл 2006 : 		 STARDOWN на Monsters Of Rock

22 апр 2006 : 		 Презентация нового клипа STARDOWN

7 апр 2006 : 		 STARDOWN : новый уровень российских релизов

8 янв 2006 : 		 STARDOWN : свежие сэмплы

29 сен 2005 : 		 Дебютный альбом STARDOWN

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Новый альбом STARDOWN доступен для прослушивания


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"Empathy", новый альбом STARDOWN доступен для прослушивания ниже.




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