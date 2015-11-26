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I.F.K.







21 июн 2021 : Умер гитарист I.F.K.



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Умер гитарист I.F.K.





Вчера на официальной странице групп I.F.K. появилось следующее сообщение:



«RIP Макс Галстьян



Сегодня ночью не стало Макса.



Основатель и сердце IFK, связавший с этой группой всю свою жизнь.

Талантливейший музыкант, композитор, гитарист, автор текстов и продюсер.

Его кредо было - " Яйца оставьте, лучше отрежьте ноги"» http://ifk.ru







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