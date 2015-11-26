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*I.F.K.*



21 июн 2021 : 		 Умер гитарист I.F.K.

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Умер гитарист I.F.K.


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Вчера на официальной странице групп I.F.K. появилось следующее сообщение:

«RIP Макс Галстьян

Сегодня ночью не стало Макса.

Основатель и сердце IFK, связавший с этой группой всю свою жизнь.
Талантливейший музыкант, композитор, гитарист, автор текстов и продюсер.
Его кредо было - " Яйца оставьте, лучше отрежьте ноги"»



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