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*Selenseas*



19 июл 2021 : 		 Новое видео SELENSEAS

1 мар 2017 : 		 Новый альбом SELENSEAS доступен для прослушивания

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|||| 19 июл 2021

Новое видео SELENSEAS


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'The Milky Way', новое видео SELENSEAS, доступно для просмотра ниже.

В основе песни 'The Milky Way' лежит сюжет красивой легенды о Млечном Пути «Дорога из песка, жемчуга и слёз» (автор: Талимонова Л.А.), а также атмосфера игр вселенной «Fallout».☢

Когда вокруг холод и одиночество постъядерного мира, каждый шаг таит опасность, каждый поворот несет угрозу. Лишь вечные звезды, холодно сияющие с небес, притягивают взгляд, заставляя мечтать о том, чего нет, и вспоминать тех, кто ушел навсегда...




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