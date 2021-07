19 июл 2021



Новое видео SELENSEAS





'The Milky Way', новое видео SELENSEAS, доступно для просмотра ниже.



В основе песни 'The Milky Way' лежит сюжет красивой легенды о Млечном Пути «Дорога из песка, жемчуга и слёз» (автор: Талимонова Л.А.), а также атмосфера игр вселенной «Fallout».☢



Когда вокруг холод и одиночество постъядерного мира, каждый шаг таит опасность, каждый поворот несет угрозу. Лишь вечные звезды, холодно сияющие с небес, притягивают взгляд, заставляя мечтать о том, чего нет, и вспоминать тех, кто ушел навсегда...







