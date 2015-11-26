|
|
|
все новости группы
|
19 июл 2021
Новое видео SELENSEAS
'The Milky Way', новое видео SELENSEAS, доступно для просмотра ниже.
В основе песни 'The Milky Way' лежит сюжет красивой легенды о Млечном Пути «Дорога из песка, жемчуга и слёз» (автор: Талимонова Л.А.), а также атмосфера игр вселенной «Fallout».☢
Когда вокруг холод и одиночество постъядерного мира, каждый шаг таит опасность, каждый поворот несет угрозу. Лишь вечные звезды, холодно сияющие с небес, притягивают взгляд, заставляя мечтать о том, чего нет, и вспоминать тех, кто ушел навсегда...
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).