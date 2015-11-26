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Новый альбом группы АРХАТ доступен для прослушивания





The Deal, новый альбом группы АРХАТ, доступен для прослушивания ниже.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/16524561'>The Deal</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/12353912'>Архат</a> на Яндекс.Музыке





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