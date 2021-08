сегодня



Вокалист PARADISE LOST в новом треке 1914





“...And a Cross Now Marks His Place”, новая песня 1914, доступна для прослушивания ниже. В записи этого трека в качестве специального гостя принимал участие вокалист PARADISE LOST Nick Holmes. Этот трек взят из нового альбома Where Fear And Weapons Meet, выход которого намечен на 22 октября на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1CD Digipack

- 2LP Gatefold Black incl. 12” booklet

- 2LP Gatefold Dark Green incl. 12” booklet (limited to 400 copies worldwide)

- 3LP Gatefold Marbled Red Transparent/Black (2LP Album incl. 12” booklet + 12" bonus LP + poster + patch - limited to 400 copies worldwide)

- Digital Album



Трек-лист:



"War In"

"FN .380 ACP#19074"

"Vimy Ridge (In Memory of Filip Konowal)"

"Pillars of Fire (The Battle of Messines)"

"Don't Tread on Me (Harlem Hellfighters)"

"Coward" (feat. Sasha Boole)

"...And a Cross Now Marks His Place" (feat. Nick Holmes)

"Corps d'autos-canons-mitrailleuses (A.C.M)"

"Mit Gott für König und Vaterland"

"The Green Fields of France"

"War Out"







