все новости группы







Stellar Void







13 окт 2021 : Новая песня STELLAR VOID



сегодня



Новая песня STELLAR VOID





"Shifting Sands", новая песня STELLAR VOID, основанной участниками INNER MISSING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР Chrysalis, выход которого намечен на 26 ноября:



"Shifting Sands"

"Chrysalis"

"The Oath"

"The Seer"







+0 -0



просмотров: 61