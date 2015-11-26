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Новый альбом группы ХРЕН доступен для прослушивания


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"Дивный Новый Мир", новый альбом группы ХРЕН, доступен для прослушивания ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

YNWA


21 ноя 2021, 16:06		Заебись!

sy4


21 ноя 2021, 17:53		ууиии

YNWA


21 ноя 2021, 18:41		Вообще одна из немногих русскоязычных групп, которая вызывает исключительно положительные эмоции во всех аспектах творчества.

rassol


21 ноя 2021, 19:27		Уж пару месяцев точно.


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