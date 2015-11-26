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Новый альбом группы ХРЕН доступен для прослушивания





"Дивный Новый Мир", новый альбом группы ХРЕН, доступен для прослушивания ниже.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/18127189'>Дивный Новый Мир</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/6196932'>Хрен</a> на Яндекс.Музыке





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