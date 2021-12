сегодня



Новое видео группы ПСИХЕЯ





Люди планеты Земля! Кого, по-вашему, можно назвать современным Икаром? Илона Маска! Парень не только прикладывает колоссальные усилия, чтобы оторваться от Земли, но и имя его по-русски начинается на «И». Плюс на аватарке в твиттере у него фаллосообразная ракета, затмевающая Солнце, это тоже о многом говорит. Почему бы Илону не поддержать ретвитом наш клип «Небеса» с Икаром в главной роли? Просим вас помочь донести клип до Маска! Затегайте @elonmusk в твиттере и отправьте ему следующий твит:



Elon, check this out! A Russian band's music video showing a 2,000-year old antique Icarus figurine being launched into the stratosphere! At the altitude of 21 miles — https://youtu.be/nxOPd2VtjFM



Пусть посмотрит, а еще лучше - ретвитнет, чтобы просмотры отправились в космос! http://www.psyshit.ru







+0 -0



просмотров: 26