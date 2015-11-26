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*Psiheya*



7 дек 2021 : 		 Новое видео группы ПСИХЕЯ

14 июн 2021 : 		 Новый альбом группы ПСИХЕЯ доступен для прослушивания

31 дек 2014 : 		 Новый сингл ПСИХЕЯ

22 апр 2014 : 		 Новый альбом ПСИХЕЯ доступен для прослушивания

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Новое видео группы ПСИХЕЯ


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Люди планеты Земля! Кого, по-вашему, можно назвать современным Икаром? Илона Маска! Парень не только прикладывает колоссальные усилия, чтобы оторваться от Земли, но и имя его по-русски начинается на «И». Плюс на аватарке в твиттере у него фаллосообразная ракета, затмевающая Солнце, это тоже о многом говорит. Почему бы Илону не поддержать ретвитом наш клип «Небеса» с Икаром в главной роли? Просим вас помочь донести клип до Маска! Затегайте @elonmusk в твиттере и отправьте ему следующий твит:

Elon, check this out! A Russian band's music video showing a 2,000-year old antique Icarus figurine being launched into the stratosphere! At the altitude of 21 miles — https://youtu.be/nxOPd2VtjFM

Пусть посмотрит, а еще лучше - ретвитнет, чтобы просмотры отправились в космос!



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