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Новое видео группы ПСИХЕЯ
Люди планеты Земля! Кого, по-вашему, можно назвать современным Икаром? Илона Маска! Парень не только прикладывает колоссальные усилия, чтобы оторваться от Земли, но и имя его по-русски начинается на «И». Плюс на аватарке в твиттере у него фаллосообразная ракета, затмевающая Солнце, это тоже о многом говорит. Почему бы Илону не поддержать ретвитом наш клип «Небеса» с Икаром в главной роли? Просим вас помочь донести клип до Маска! Затегайте @elonmusk в твиттере и отправьте ему следующий твит:
Elon, check this out! A Russian band's music video showing a 2,000-year old antique Icarus figurine being launched into the stratosphere! At the altitude of 21 miles — https://youtu.be/nxOPd2VtjFM
Пусть посмотрит, а еще лучше - ретвитнет, чтобы просмотры отправились в космос!
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