сегодня



Сплит и видео IGNEA , ERSEDU





"Bestia", сплит IGNEA и ERSEDU, доступен для прослушивания ниже. Кроме того, доступны два клипа, Black Garden и Mermaids.



01. Bosorkun / IGNEA

02. Magura’s Last Kiss / IGNEA

03. Mermaids / IGNEA feat. ERSEDU

04. Black Garden / ERSEDU

05. The Eaters of the Sun / ERSEDU

06. The Symphony of BESTIA (only CDs and vinyls include 15-minute mix of orchestral arrangements of 5 songs)

BESTIA by IGNEA, ERSEDU













+0 -0



просмотров: 124