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Сплит и видео IGNEA, ERSEDU
"Bestia", сплит IGNEA и ERSEDU, доступен для прослушивания ниже. Кроме того, доступны два клипа, Black Garden и Mermaids.
01. Bosorkun / IGNEA
02. Magura’s Last Kiss / IGNEA
03. Mermaids / IGNEA feat. ERSEDU
04. Black Garden / ERSEDU
05. The Eaters of the Sun / ERSEDU
06. The Symphony of BESTIA (only CDs and vinyls include 15-minute mix of orchestral arrangements of 5 songs)
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