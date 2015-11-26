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*Ignea*



14 дек 2021 : 		 Сплит и видео IGNEA, ERSEDU

23 июн 2021 : 		 IGNEA на Napalm Records

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Сплит и видео IGNEA, ERSEDU


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"Bestia", сплит IGNEA и ERSEDU, доступен для прослушивания ниже. Кроме того, доступны два клипа, Black Garden и Mermaids.

01. Bosorkun / IGNEA
02. Magura’s Last Kiss / IGNEA
03. Mermaids / IGNEA feat. ERSEDU
04. Black Garden / ERSEDU
05. The Eaters of the Sun / ERSEDU
06. The Symphony of BESTIA (only CDs and vinyls include 15-minute mix of orchestral arrangements of 5 songs)








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