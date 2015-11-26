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3 дек 2021
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Обновленная версия альбома МАСТЕР
31 мар 2020
:
Новое видео группы МАСТЕР
1 мар 2017
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Кавер-версия KISS от МАСТЕР
18 сен 2015
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Группа MASTER приглашает на Highscreen Fest: Наша Экология Души!
8 сен 2010
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МАСТЕР: Новый альбом и автограф-сессия
4 июн 2009
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Группа МАСТЕР в гостях у "КП"
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Автограф-сессия группы МАСТЕР
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Автограф-сессия Мастер
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МАСТЕР и Маргарита Пушкина работают над совместным проектом
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Обновленная версия альбома
МАСТЕР
Группа МАСТЕР представила пересведенный вариант последнего альбома, Мастер времени:
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Red One
3 дек 2021, 15:16
И клип бы пересняли тогда, чего уж там
Big Fat Liar
3 дек 2021, 15:46
Ну такую облогу уж точно необходимо переделать. Хотя сам материал это не спасет. Да и ничто уже не поможет.
metlbist
3 дек 2021, 16:29
Это ж надо было такую хрень сотворить. Менее слухабельный язык для рока, чем испанский, просто представить сложно. Мусор.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).