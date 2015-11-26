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Обновленная версия альбома МАСТЕР


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Группа МАСТЕР представила пересведенный вариант последнего альбома, Мастер времени:




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Red One


3 дек 2021, 15:16		И клип бы пересняли тогда, чего уж там

Big Fat Liar


3 дек 2021, 15:46		Ну такую облогу уж точно необходимо переделать. Хотя сам материал это не спасет. Да и ничто уже не поможет.

metlbist


3 дек 2021, 16:29		Это ж надо было такую хрень сотворить. Менее слухабельный язык для рока, чем испанский, просто представить сложно. Мусор.


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