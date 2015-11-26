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Новая песня ABYSSPHERE
"Король Харальд" - это первый вестник грядущего альбома "Эйдолон", который уже на подходе и явится в своё время. А пока же, чтобы скрасить ожидания, мы предлагаем вашему вниманию историю Харальда, норвежского короля и последнего викинга, в нашем исполнении. |
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