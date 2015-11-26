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*Новый ЕР группы МЁРТВАЯ ВЕРА доступен для прослушивания [31]
*Новый альбом группы БАГРОВЫЙ ФАНТОМАС доступен для прослушивания [30]
*Новый альбом группы АДОВЫЙ МУЖИК доступен для прослушивания [8]
*Новый альбом группы ЖаБЪ доступен для прослушивания [5]
*Новое видео STONEHAND [5]
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*Abyssphere*



13 янв 2022 : 		 Новая песня ABYSSPHERE

7 май 2017 : 		 Новый альбом Abyssphere

15 мар 2017 : 		 Трек-лист нового альбома Abyssphere

14 янв 2017 : 		 Новая песня ABYSSPHERE

20 окт 2015 : 		 ABYSSPHERE начали сбор средств на новый альбом

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Новая песня ABYSSPHERE


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"Король Харальд" - это первый вестник грядущего альбома "Эйдолон", который уже на подходе и явится в своё время. А пока же, чтобы скрасить ожидания, мы предлагаем вашему вниманию историю Харальда, норвежского короля и последнего викинга, в нашем исполнении.




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