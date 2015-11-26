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*Новый альбом группы БАГРОВЫЙ ФАНТОМАС доступен для прослушивания [28]
*Новое видео KRUGER [24]
*Новый альбом группы МАВРИН доступен для прослушивания [22]
*Новое видео JANE AIR [11]
*Новое видео группы КАЛЕВАЛА [9]
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*Kaira*



31 дек 2021 : 		 Концертное видео группы KAIRA

19 дек 2021 : 		 Новый альбом KAIRA доступен для прослушивания

2 июл 2021 : 		 Новая песня группы KAIRA

6 янв 2009 : 		 KAIRA выпустят новый альбом в феврале

30 окт 2008 : 		 KAIRA : Новые люди, новый звук

3 янв 2008 : 		 КАИРА: семплы с нового альбома

28 ноя 2007 : 		 КАИРА : подробности о новом альбоме

30 окт 2007 : 		 КАИРА : новый альбом выйдет весной

17 окт 2007 : 		 КАИРА начинают работу над новым альбомом

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Концертное видео группы KAIRA


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"Когда Солнце было Богом", концертное видео группы KAIRA, доступно для просмотра ниже.



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