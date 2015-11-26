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Валерий Кипелов, Пётр Елфимов, Никита Джигурда и другие в клипе БОЛЬШОЕ СПАСИБО





Праздничное послание от необыкновенных артистов и группы «Большое Спасибо» детям фонда «Подари жизнь».



Поют и помогают: Алексей Кортнев, Валерий Кипелов, Андрей Макаревич, Пётр Елфимов, Софи Окран, Никита Джигурда, Ольга Олейникова, Sunny Side Singers, Гарик Сукачёв, Сергей Галанин, Дмитрий Харатьян, Чулпан Хаматова, Никита Высоцкий, Андрей Голованов.



Группа «Большое Спасибо»:



Анатолий Старостин — текст, музыка, вокал

Алексей Яблоков — текст, музыка, вокал, клавишные, бэк-вокалы

Ударные — Антон Дашкин

Бас — Евгений Глухов

Гитары — Юрий Новгородский, Андрей Голованов



Съемка и монтаж — Григорий Соловьев

Саунд-продюсирование и сведение — Софья Кругликова

Инженер и редактор записи — Михаил Радж Кришн Калра

Мастеринг — Борис Истомин

Арт-директор — Сергей Мостовщиков

Дизайн — Илья Рясков

Декорации — Дмитрий и Ксения Кандауровы

Генеральный продюсер — Анатолий Старостин







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