19 янв 2022



Новое видео SPACE OF VARIATIONS





“Someone Else”, новое видео SPACE OF VARIATIONS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Imago, выход которого намечен на 18 марта на Napalm Records:



"Someone Else"

"vein.mp3"

"Non-Human Club 2.0"

"DNA Molecule In A Million Of Dimensions"

"Slaughterhouse (ぬ死)"

"Outer Space"

"1M Followers" (feat. Denis Stoff)

"Ocean Of Madness"

"Face To Face"

"Imago"

"Brahmastra"

"Serial Killer"

"Ultrabeat" (feat. alyona alyona)

"Ellipsis..."







